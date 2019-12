Sport Kort: Zeiler Heiner op dreef tijdens WK

Heiner naar derde plek op WK

09.04 uur: Zeiler Nicholas Heiner heeft zich op het WK in de Finn-klasse opgewerkt naar de derde plaats. De 30-jarige Heiner kwam in de drie races die donderdag werden gevaren als zevende en twee keer als zesde over de finish. De Nederlander stond na de eerste dag van het WK voor de kust van Melbourne op de achtste plaats, op dag twee steeg hij naar plek vier.

De Finn-zeilers bleven woensdag aan de kant omdat het nagenoeg windstil was voor de Australische kust, waar de temperatuur opliep tot zo'n 40 graden Celsius. Een dag later konden Heiner en zijn concurrenten wel weer het water op. Hoewel de Nederlander nog geen race heeft gewonnen, doet hij wel steeds voorin mee. Alleen de eerste wedstrijd verliep enigszins teleurstellend met een dertiende plaats, vooralsnog zijn zogeheten schrapresultaat.

De Nieuw-Zeelander Josh Junior leidt met 16 punten, achter hem zijn de verschillen heel klein. De Hongaar Zsombor Berecz staat tweede met 34 punten, evenveel als Heiner. De nummers 4 en 5 van de ranglijst hebben 35 punten.

Vuelta begint in Burgos

08.59 uur: De Ronde van Spanje begint in 2021 in Burgos. De organisatie van de Spaanse wielerkoers ondertekende het contract met de lokale autoriteiten in de beroemde kathedraal van Burgos, waarvan de bouw in 1221 begon. Ter ere van de 800e verjaardag van de kathedraal mag Burgos voor het eerst de start van de Vuelta huisvesten.

De stad in het noorden van Spanje was wel al vijftien keer startplaats van een etappe, zeventien keer eindigde een rit in de straten van Burgos. In de Vuelta van 2015 won Tom Dumoulin de individuele tijdrit die begon en eindigde in Burgos.

Celtics verslaan Mavericks in NBA

Kemba Walker Ⓒ AFP

07.50 uur: Boston Celtics heeft zich in de NBA hersteld van twee nederlagen op rij. De nummer 2 van de oostelijke divisie won met 109-103 bij Dallas Mavericks, dat niet kon beschikken over de geblesseerde Luka Doncic, de uitblinker van de afgelopen weken. Kemba Walker nam 32 punten voor zijn rekening en was daarmee de topschutter van de Celtics.

Met achttien zeges tegenover zeven nederlagen staat de ploeg uit Boston op de tweede plaats achter Milwaukee Bucks (24-4). De Mavericks moesten de derde plek in het westen afstaan aan Denver Nuggets, dat met 113-104 te sterk was voor Orlando Magic. De Serviër Nikola Jokic was belangrijk bij de Nuggets met achttien punten, twaalf assists en negen rebounds.