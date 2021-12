AZ experimenteert flink voor ’Ajax’

Vooraf was de grote vraag of Jansen met het reeds geplaatste AZ in een feestopstelling zou spelen, met links en rechts een talentje uit de eigen opleiding, of dat hij het slotduel van de groepsfase zou gebruiken als een gerichte oefenwedstrijd in de aanloop naar Ajax-uit. Dat laatste leek het geval.

.Zo speelde AZ met Dani de Wit als hangende centrumspits. Interessant was evenzeer de basisplaats voor Sam Beukema als stand-in voor Pantelis Hatzidiakos. Gaat Jansen zondag daadwerkelijk van start met de in Alkmaar mateloos populaire stopper? Die kans lijkt kleiner dan dat hij zijn troefkaart ’De Wit als veredelde spits’ zal spelen. In dat geval lijkt het ook logisch dat Albert Gudmundsson weer van stal wordt gehaald, zoals ook tegen Randers het geval was.

Bekijk ook: AZ ontdoet zich pas in slotfase van Randers

De Wit zou na de rust niet meer terugkomen en werd vervangen door Vangelis Pavlidis, maar Jansen zal ongetwijfeld een stuk wijzer zijn geworden van zijn probeersel. Met de Griek weer in de spits werd het spel er niet beter op, maar dat had uiteraard ook te maken met het grote wisselfestijn. Eén van die wissels, Thijs Oosting, bezorgde AZ op de valreep nog de verdiende zege ook, na een ketser van Randers-doelman Patrik Carlgren.