WK darts: Anderson door het oog van de naald

De tweevoudig wereldkampioen uit Schotland versloeg in Alexandra Palace na een comeback de Engelse darter Ryan Searle in zeven sets: 4-3.

Tegen Searle leek het mis te gaan voor 'The Flying Scotsman'. Anderson zag zijn tegenstander uitlopen naar 3-1 in sets, maar toen herstelde hij zich en kwam terug tot 3-3. In de zevende set was de Schot met 3-0 in legs duidelijk de betere.

Anderson is als vijfde geplaatst op het WK. De Schot won de wereldtitel in 2015 en 2016 en werd vorig jaar in de halve finale uitgeschakeld door Michael van Gerwen. Hij kan de Nederlandse regerend wereldkampioen dit jaar opnieuw treffen in de kwartfinale.