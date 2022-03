Drama voor Verstappen tijdens openingsrace Formule 1, Leclerc wint

Verstappen vertrok zondagmiddag vanaf de tweede plaats. Tijdens de kwalificatie van zaterdag moest de Nederlander alleen Leclerc voor zich dulden. Net als Red Bull maakte ook Ferrari vanaf de testdagen een uitstekende indruk. De pole position van de Monegask en de derde tijd van Sainz tijdens de kwalificatie bevestigden dat.

Ondanks dat Verstappen dus niet vanaf de gehoopte eerste startplek mocht vertrekken, keek hij direct na de kwalificatie wel al vol vertrouwen naar de race: „Ik denk dat we zondag een goede kans maken om te winnen”, liet hij na afloop weten.

Hamilton vertrok in Sakhir ’slechts’ vanaf de derde startrij. De Brit kwam zaterdag niet verder dan de vijfde tijd. Teamgenoot George Russell kwam zelfs niet verder dan de negende tijd en wist dus dat hij flink in de achtervolging moest zondag.

Vlak voor de start maakte de Formule 1 een statement. Alle coureurs vroegen gezamenlijk op de grid aandacht voor een actie van Unicef en deden een oproep om te doneren.

Start

Bij de start gooide Leclerc de deur meteen dicht, waardoor hij Verstappen naar buiten dwong. De Nederlander kwam er niet langs, maar behield wel zijn tweede plaats. Hamilton en Russell kenden in hun Mercedes allebei een goede start. De Brit schoof op naar de vierde plek en Russell won zelfs twee plaatsen en reed na de start op de zevende stek.

Max Verstappen in actie in Bahrein. Ⓒ ProShots

Kevin Magnussen kende een uitstekende start. De coureur van Haas won twee plekken en reed even op de vijfde plaats rond, maar werd al snel ingehaald door Sergio Perez en Russell. Esteban Ocon en Mick Schumacher raakten elkaar na de start, waarbij de Haas-coureur spinde. Schumacher kon zijn weg op p13 vervolgen. Niet veel later kreeg Ocon voor het incident een penalty van vijf seconden van de wedstrijdleiding.

Ondertussen zag Verstappen hoe Leclerc steeds wat meer bij hem wegreed. Na dertien rondes had hij een gat van bijna 3,5 seconden te pakken. De Nederlander klaagde ondertussen over de boordradio bij zijn team dat hij tractie miste.

Pitstop

Hamilton besloot in ronde twaalf al naar binnen te komen en wisselde zijn zachte banden in voor een setje harde. Twee rondes later besloot Verstappen ook nieuwe banden te halen. Hij ging voor een nieuw setje zachte banden. Bij Ferrari namen ze geen enkel risico en riepen ze Leclerc een ronde later ook naar binnen. De Monegask kwam op de medium band nog wel voor de Nederlander de baan op, maar van zijn voorsprong was nog maar weinig over. Leclerc voelde de hete adem van de Nederlander in zijn nek.

Verstappen in gevecht met Leclerc. Ⓒ ProShots

Er ontvouwde zich een heerlijk gevecht op de baan, waarin Verstappen, terwijl de vonken onder zijn bolide vandaan schoten, Leclerc een aantal keer inhaalde. De Ferrari-coureur wierp op zijn beurt de Nederlander steeds weer terug. Na twee rondes vol spektakel moest Verstappen Leclerc weer wat laten gaan. De coureur van Ferrari kon even ademhalen en reed weer vier seconden weg bij de Nederlander.

Verstappen, die problemen met zijn remmen kende, besloot voor de tweede keer zondagmiddag voor een undercut te gaan. Op medium banden keerde hij terug op de baan. Wederom besloot Ferrari direct te reageren en kwam ook Leclerc binnen voor een setje nieuwe banden. Het bleek wederom een goede set van Red Bull, want de achterstand op Leclerc was kleiner geworden. Toch bleef een nieuw gevecht op de baan uit.

Tot frustratie van Verstappen. De Nederlander had wel degelijk het gevoel dat hij de Monegask kon aanvallen, maar moest het van zijn team in zijn outlap rustig aan doen. Niet veel later kreeg hij toch te horen dat hij vrij was om te pushen.

Maar in plaats van dichterbij te komen, verloor de Nederlander tijd op zijn concurrent. Met nog vijf ronden te gaan, was de voorsprong van Leclerc opgelopen tot vijf seconden.

Drama Verstappen

In een ultieme poging Ferrari de baas te worden, kwam Verstappen voor de derde keer naar binnen voor nieuwe banden. Deze keer besloot Ferrari niet direct te antwoorden en de Nederlander leek snel tijd te winnen op zijn concurrent. Een safety car, nadat de auto van Pierre Gasly vlam vatte, gooide roet in het eten van Red Bull en Verstappen.

Leclerc kwam nu ook naar binnen en kon een ’gratis’ pitstop maken. Het hele veld schoof weer in elkaar en Verstappen wist dat hij bij de herstart een nieuwe kans kreeg om Leclerc aan te vallen. Toch bleef de Nederlander problemen melden over de boordradio. Ook zijn stuur werkte niet naar behoren.

Verstappen loerde en loerde, maar Leclerc koos het juiste punt om weer op het gas te gaan en was geweldig weg. In plaats van een aanval te wagen, voelde Verstappen opeens de hete adem van Sainz. Met nog twee rondes te gaan voltrok zich een drama voor de Nederlander die helemaal stil viel. Hij moest uiteindelijk naar de pitstraat om zijn auto te parkeren. Niet veel later werd het drama voor Red Bull compleet, nadat ook Perez uitviel.

Voor Ferrari werd het een geweldige middag. Leclerc reed onbedreigd naar de winst. Sainz kwam als tweede binnen en Hamilton completeerde het podium. De Brit wist de schade dus optimaal te beperken in Bahrein.

GP Saoedi-Arabië

Volgend weekeinde kan Verstappen zich al herpakken. In Saoedi-Arabië staat dan namelijk de tweede race van het seizoen op het programma.