Schreuder: ’Liverpool duidelijk de sterkste tegenstander deze Champions League’

Schreuder keek allereerst uit naar het treffen op Anfield. „Het is voor iedereen prachtig om hier te zijn. Een jaar of vijf geleden was ik hier met Hoffenheim ook. Dat was toen ook een heel bijzondere ervaring.”

Ook Tadic kijkt uit naar de sfeervolle ambiance, en vergeet daarbij de meereizende fans van de landskampioen niet. „Ze moeten doen wat ze altijd doen: energie geven. We hebben geweldige fans.” De aanvoerder hield tegelijkertijd ook oog op de prestatie die moet worden geleverd. „Je speelt om te winnen. Maar je doet wat je wilde doen toen je vijf, zes jaar was, dus het wordt zeker ook genieten.”

Volgens Schreuder is de voorbereiding op het treffen met Liverpool niet anders dan de voorbereiding op reguliere wedstrijden. „We bereiden de ploeg voor zoals we dat altijd doen, maar het is duidelijk dat dit de sterkste tegenstander is die we deze competitie tegen zullen komen.”

Ook reageerde de oefenmeester op een Engelse journalist, die hem een compliment van Jürgen Klopp doorspeelde. De Duitse manager van Liverpool had laten weten het geen verrassing te vinden dat Ajax opnieuw met een sterk elftal voor de dag is gekomen dit seizoen. Schreuder daarover: „Het is een groot compliment aan de club dat er weer zo’n sterke selectie staat. Het belangrijkste daarbij is dat de spelers elke dag bij willen leren.”