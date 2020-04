’Van der Sar staat volledig achter Overmars’

Ajax-directeuren Marc Overmars (r) en Edwin van der Sar. Ⓒ VI Images

„De voetballerij in Nederland staat volledig in brand.” Dat concluderen chef voetbal Valentijn Driessen en Ajax-watcher Mike Verweij in de wekelijkse voetbalpodcast van De Telegraaf. „Iedereen vliegt elkaar in de haren. Van eenheid en solidariteit, wat je verwacht op het moment dat je in een crisis leeft, is geen sprake”, stelt Driessen.