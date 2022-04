PSV kijkt snel naar bekerfinale: ’Geen enkel excuus om er niet te staan’

Premium Voetbal

Lege tank wordt PSV fataal: ’Spelers konden niet meer geven’

De eerste kans van Roger Schmidt om PSV te verlaten met een prijs is in rook opgegaan. Zijn ploeg legde in de return van de kwartfinale van de Conference League lange tijd een goede wedstrijd op de mat tegen Leicester City, maar zakte in het laatste kwartier door de hoeven. Net nadat Ibrahim Sangaré...