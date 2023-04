Premium Het beste van De Telegraaf

Limburgse doelman is dit seizoen een puntenpakker Excelsior-keeper Van Gassel klaar voor volgende stap: ’Ben nu goed in de picture’

Stijn van Gassel met ene wereldsave tegen Vitesse Ⓒ ANP Pro Shots

ARNHEM - Als Excelsior erin slaagt om in de Eredivisie te blijven is dat voor een belangrijk deel op het conto te schrijven van doelman Stijn van Gassel. De 26-jarige bakkerszoon uit het Noord-Limburgse Ysselsteyn is bezig aan een ijzersterk seizoen en was er in belangrijke mate verantwoordelijk voor dat de Kralingers een punt pakten in de uitwedstrijd tegen Vitesse.