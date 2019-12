Krakers in Champions League: Liverpool tegen Atlético

Recordkampioen Real Madrid, dat de Cup met de Grote Oren dertien keer won, neemt het in een kraker van jewelste op tegen het Manchester City van Pep Guardiola.

Ook het duel tussen Chelsea en Bayern München is opvallend te noemen. Beide teams stonden in 2012 tegenover elkaar in de finale. De Engelsen wonnen destijds met strafschoppen van de Duitsers, bij wie Arjen Robben een basisplaats had.

De heenwedstrijden worden volgend jaar op 18, 19, 25 en 26 februari gespeeld. De returns vinden plaats op 10, 11, 17 en 18 maart.

Om 13.00 uur wordt begonnen met de loting voor de achtste finales van de Europa League, met Ajax en AZ in de koker.

Volledig programma

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Manchester City

Atalanta - Valencia

Atlético Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern München

Olympique Lyon - Juventus

Tottenham Hotspur - RB Leipzig

Napoli - FC Barcelona