Remco Evenepoel verbaasd na WK-tijdrit: ’Hè…Foss?’

Wielrennen

Ellen van Dijk prolongeert wereldtitel tijdrijden op WK in Australië

Ellen van Dijk is in het Australische Wollongong voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden geworden. De wielrenster uit Woerden was over 34 kilometer in een tijd van 44 minuten en 28 seconden duidelijk de snelste.