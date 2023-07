Mikael Ymer 18 maanden geschorst: Zweed meldde verblijfplaatsen niet

De zogenoemde whereabouts zijn nodig voor eventuele dopingcontroles buiten wedstrijden om. Alle sporters moeten hun whereabouts aanleveren via een systeem van het wereldantidopingbureau WADA, waarvan ook internationale federaties en Nationale Anti-Doping Organisaties (NADO’s) gebruikmaken.

De internationale tennisfederatie ITF was naar het CAS gestapt, nadat een onafhankelijk tribunaal Ymer eerder had vrijgesproken. Het CAS oordeelde vervolgens dat de speler in april 2021, augustus 2021 en november 2021 zijn verplichtingen niet was nagekomen. Ymer accepteerde de eerste twee data, maar vond zelf dat er geen sprake was van nalatigheid bij de laatste gelegenheid.

Oneerlijk

Ymer noemde de schorsing op Twitter „oneerlijk” en verklaarde dat hij nooit verboden middelen heeft gebruikt of is beschuldigd van het gebruik van verboden middelen. „Ik begrijp dat deze regels zijn opgesteld om de integriteit van onze sport te beschermen, en dat ze er niet voor niets zijn. Ik geloof echter niet dat ik die regels heb overtreden, en mijn geweten is zuiver met God als mijn getuige”, aldus Ymer.

De 24-jarige Ymer, de huidige nummer 51 van de wereld, bereikte onlangs nog de derde ronde op Wimbledon.