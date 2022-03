Red Bull-teambaas Christian Horner: ‘Dit komt helemaal uit het niets’

Max Verstappen en Sergio Pérez haalden zondag allebei de finish niet. Red Bull vermoedt dat een spanningsprobleem binnen het benzinesysteem daar debet aan was. ,,Beide problemen waren gerelateerd aan elkaar”, aldus Horner. ,,Het is enorm teleurstellend om dertig punten te verliezen. Dit komt helemaal uit het niets en hebben we niet eerder gezien. We weten dat de benzine erin zat, maar moeten onderzoeken waar het probleem precies vandaan kwam.”

AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, die eveneens met een Honda-motor rijdt, viel in Bahrein ook uit. Volgens Horner ging dat om een ander probleem (met motoronderdeel MGU-K). Max Verstappen had kritiek op de gekozen strategie van zijn team, die hem niet wilde laten pushen in de outlap na de eerste twee pitstops. Verstappen had het idee dat hij anders voor Charles Leclerc terecht was gekomen.

,,Als je de banden direct belast, betaal je daar later weer de prijs voor. Het is een balans die je moet vinden”, reageerde Horner. ,,We hebben de undercut misschien onderschat, maar ik denk dat Ferrari simpelweg wat sneller was vandaag. Ook als Max de leiding had gepakt, hadden ze ons vermoedelijk ingehaald.”

De teambaas zag ook nog positieve dingen in Bahrein. ,,Het was een mooi gevecht tussen Max en Charles Leclerc. Max weet dat het een lang jaar is en is pragmatisch. Maar het is duidelijk dat we dit moeten oplossen.”