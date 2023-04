Van de Zandschulp mist kansen en verliest van Ruud in Monte Carlo

De eerste set tussen de twee ging gelijk op, waarin Ruud - de nummer 4 van de wereld - wel de Nederlander als eerste brak. Maar BvdZ brak knap terug. Hij wist in het recente verleden van de Noorse tennistopper te winnen en het leek alsof dat een beetje in het hoofd van Ruud was gaan zitten.

Maar bij 5-5 ging het op de service van Van de Zandschulp op het eerste breekpunt meteen mis. De nummer 4 van de plaatsingslijst mocht de eerste set gaan uitserveren op 6-5. Ondanks dat BvdZ toch weer een breekkans kreeg, trok de Noor de eerste set naar zich toe: 7-5.

Tekst gaat verder onder de tweet

Opleving BvdZ

Van de Zandschulp werd - ondanks dat hij eerst op fraaie wijze meerdere breekpunten wist weg te werken - direct weer gebroken. Een set en een breek achter dus. Maar hij rechtte de rug en brak Ruud tot tweemaal toe en kwam op een 4-1 voorsprong.

Tekst gaat verder onder de tweet

Helaas duurde de opleving van BvdZ niet lang, want een mindere servicegame bracht de Noor weer terug in de set: 4-4. Bij 5-4 voor de Nederlander kreeg hij een setpunt op de service van de Noor, maar matig voetenwerk bezorgde Ruude de deuce. Even later was het gewoon weer 5-5.

Tiebreak

De in Wageningen geboren tennisser verloor vervolgens op love zijn service, waardoor Ruud voor de wedstrijd mocht serveren. Ook deze game was gelijkwaardig, maar bij 30-30 maakte Van de Zandschulp een fantastisch punt: breekpunt. De Nederlander pakte dit buitenkansje wel: de twee kemphanen gingen naar een tiebreak.

Tekst gaat verder onder de tweet

Enige consistentie was ver te zoeken, want vervolgens liep de Noor naar een 5-0 voorsprong. Bij 6-1 kwamen er vijf wedstrijdpunten. Bij de eerste was het raak: 7-1 en dus game, set and match.