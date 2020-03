De KNVB en profclubs wachten op richtlijnen van de UEFA

Wordt beslist dat sportclubs tot 1 juni op slot moeten blijven, dan is het nagenoeg onmogelijk om de competitie in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voor 30 juni uit te spelen. Desondanks zullen de voetbalbond, Eredivisie-clubs en Eerste Divisie-verenigingen niet direct besluiten de stekker uit de twee Nederlandse profcompetities te trekken.

Contracten

Gewacht wordt op de telefonische meeting van woensdag, als het dagelijks bestuur van de UEFA samen met de 55 aangesloten bonden de bevindingen van de twee werkgroepen bespreekt. De afgelopen twee weken hebben deze werkgroepen namens de Europese voetbalbond onderzoek gedaan naar het uitspelen van de competities na 30 juni. Onderzocht is of dit juridisch mogelijk is in verband met het aflopen van veel spelers-, trainers- en andere werknemerscontracten op 30 juni. Veel Nederlandse clubs hebben inmiddels spelers en trainers formeel de wacht aangezegd.

Bekijk ook: UEFA praat woensdag weer met KNVB en andere bonden

Verder kijken de UEFA-werkgroepen naar de consequenties voor de transferwindow als er langer wordt doorgespeeld en in hoeverre dit invloed heeft op de startdatum van de nieuwe competitie. Daarbij rekening houdend met de verplaatsing van EURO 2020 naar juni en juli 2021. Pas na de UEFA-conferentie van woensdag zullen KNVB en profclubs bepalen welke lijn wordt gevolgd bij het uitspelen van het lopende seizoen.

Inkomstenderving

De UEFA-richtlijnen lijken daarbij de leidraad te gaan worden, mede omdat in Zeist de vrees bestaat voor uitsluiting van Europees voetbal. Bij het volgen van een eigen lijn zijn de Nederlandse clubs wellicht niet welkom in de Europese bekertoernooien volgend seizoen omdat de UEFA hun inschrijving niet accepteert als de competitie bijvoorbeeld niet is uitgespeeld. Dit zou een enorme inkomstenderving zijn voor de topclubs in het bijzonder en het Nederlandse voetbal in het algemeen.