Uitstapje naar de Balkan voor FC Utrecht

NYON

De eerste wedstrijd staat gepland op donderdag 25 juli. Een week later volgt de return. FC Utrecht begint met een thuiswedstrijd.

AZ

AZ neem het in de tweede voorronde van de Europa League op tegen het Zweedse BK Häcken. Bij de loting woensdag in Nyon werd AZ eerst een thuisduel toegewezen.

Die eerste wedstrijd is donderdag 25 juli en een week later is de return in Göteborg.

Feyenoord

Feyenoord hoeft in eerste instantie nog niet in actie te komen in de Europa League. De Rotterdammers stromen pas in de derde voorronde in.