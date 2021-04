Sterke fase na rust bezorgt FC Utrecht de winst bij FC Twente

Na een aardige openingsfase met onder meer een schot van Luciano Narsingh zat de wedstrijd geruimte tijd op slot. Totdat na een klein halfuur spelen FC Twente op voorsprong kwam. De lage voorzet van Narsingh was afgemeten en Danilo Pereira kon eenvoudig afwerken. Even later mikte Queensy Menig net naast net een aardig schot.

FC Utrecht, dat afgelopen donderdag natuurlijk nog in actie kwam, terwijl FC Twente vijftien dagen rust had gehad, kon er lange tijd weinig tegenoverstellen. Joël Drommel werd nog wel een paar aan het werk gezet bij afstandsschoten van Adam Maher, waarbij hij de nodige moeite had. Vlak voor rust schoot Eljero Elia de bal ook in de korte hoek.

Ommekeer na rust

Direct na rust was het wel raak voor de bezoekers. De voorzet van Othman Boussaid was perfect en Sander van de Streek tikte van dichtbij binnen. Binnen tien minuten stonden de Domstedelingen zelfs voor. Een lange trap werd slecht verdedigd, waarna Gyrano Kerk een vrije doortocht had en kon afdrukken. Nog binnen het uur kreeg Utrecht een enorme kans op de 1-3. Drommel legde Van de Streek neer in het strafschopgebied, maar de middenvelder schoot vanaf elf meter ruim over.

Het meest opwindende was daarna lange tijd een opstootje na een forse tackle van Kik Pierie, waarbij uiteindelijk drie spelers geel kregen. De Twente-verdediger kon even later niet verder, nadat het erin schoot tijdens een sprint. Uiteindelijk was er vier minuten voor tijd werd echt gevaar. Menig kreeg een behoorlijke mogelijkheid, maar schoot in het zijnet. Pereira zag ook nog een schot geblokt worden, terwijl aan de andere kant Kerk de bal langs de kruising krulde. Gescoord werd er echter niet meer.

Zodoende is FC Utrecht zo goed als zeker van de play-offs. Met nog vier wedstrijden te gaan is de voorsprong op FC Twente, de huidige nummer negen, tien punten.