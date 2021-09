Mercedes-teambaas Toto Wolff baalt van ’spectaculaire’ tweede plek Max Verstappen

Verstappen wist in Sotsji ondanks een dubbele gridstraf nog een tweede plaats uit de brand te slepen. Wolff was uiteraard blij met de overwinning van Hamilton, maar had toch gehoopt dat ze de kloof met titelrivaal Verstappen verder hadden kunnen uitbreiden.

„In zekere zin halen we niet het maximale uit onze puntenscore, dat was zondag niet anders. Ik denk dat de kwalificatie allesbepalend was”, vertelde de Oostenrijkse teambaas.

Niet goed voor kampioenschap

„Valtteri die terugkwam na een gridstraf waarvan we wisten dat het moeilijk was, en uiteindelijk eindigden we met een eerste en vijfde plaats. Dat is heel goed, daar bestaat geen twijfel over. Maar Max reed zich op een spectaculaire wijze naar voren en dat is niet goed voor het kampioenschap.”

Toto Wolff Ⓒ ANP/HH

Met dat laatste doelt hij natuurlijk op de titelstrijd vanuit het perspectief van Mercedes, voor de gemiddelde Formule 1-fan kon er zich uiteraard geen beter scenario voltrekken.

Agressief zijn

Maar Wolff is ondertussen wel gepokt en gemazeld als het op de strijd om de wereldtitel aankomt en vertelt dat zijn team met dit ’elan’ verder moet gaan, met de nodige dosis agressiviteit.

„In een notendop: we moeten gewoon doorgaan met echt agressief te zijn in hoe we dit seizoen benaderen, niet defensief zijn, maar gewoon vooruit gaan, om veel punten te scoren. Want noch wij, noch de anderen zijn op dit moment echt goed in het maximaliseren van de punten.”

