United-legende prijst Rav van den Berg

Het werd 1-1 voor Boro en de 19-jarige Van den Berg, afgelopen zomer voor een half miljoen euro overgenomen van PEC Zwolle, maakte de negentig minuten vol. Na de wedstrijd kreeg de jongere broer van Sepp van den Berg, die dit seizoen door Liverpool is uitgeleend aan FSV Mainz 05, de complimenten van zijn trainer Michael Carrick.

De voormalige Manchester United-legende en 34-voudig Engels international zei in The Northern Echo over Van den Berg: „We deden het goed met Rav, die als 19-jarige de rechtsbackpositie invulde en dat pas voor de derde keer deed. Maar als je hem zag spelen, dan zou je denken dat hij al een hele tijd op die positie staat. Ik denk dat hij een ongelofelijke prestatie heeft geleverd in de positie waarin hij zit. Hij was fantastisch.”

Van den Berg tekende deze zomer een contract tot medio 2027 bij Middlesbrough. De 1,91 meter lange verdediger maakte ruim twee jaar geleden op 16-jarige leeftijd al zijn debuut voor PEC Zwolle. Deze zomer besloot Van den Berg na 32 duels in de hoofdmacht van de Zwollenaren het voorbeeld van zijn broer te volgen en de Noordzee over te steken. Van den Berg is ook opgenomen in de eerste voorlopige selectie van Jong Oranje onder het bondscoachschap van Michael Reiziger. Van den Berg speelde eerder voor alle vertegenwoordigende elftallen vanaf Oranje onder 15.