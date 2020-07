Tennisfans welkom op Roland Garros

Toen enkele weken terug bekend werd dat bij de US Open de deuren dicht blijven, liet voorzitter Bernard Giudicelli van de Franse tennisfederatie al weten dat het grandslamtoernooi in zijn land alleen zou worden gehouden als er toeschouwers welkom zouden zijn. In welke mate dat zal zijn, vertelde hij donderdag. In de grote stadions mogen groepen van maximaal vier mensen bij elkaar zitten, met een lege stoel tussen hen en andere groepen. Rond de kleinere banen blijft de helft van de stoeltjes onbezet.

Roland Garros begint op 21 september en duurt tot 11 oktober.