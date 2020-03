Financiële steun voor ’arme’ snookerspelers vanwege coronacrisis

De World Professional Billiards and Snooker Association (WPBSA), komt in actie omdat drie belangrijke snookertoernooien, vanwege de uitbraak van het virus, van de kalender zijn geschrapt, waardoor spelers geen prijzengeld meer kunnen verdienen.

In een verklaring zegt de WPBSA: „Het snookerseizoen 2019/20 is door de uitbraak van het Coronavirus abrupt ten einde gekomen, waarbij de laatste drie toernooien van de seizoen allemaal zijn uitgesteld. Het Coral Tour Championship, het China Open en het wereldkampioenschap zijn op advies van de regering in China en van het Verenigd Koninkrijk naar andere data verplaatst. Het uitstel heeft geleid tot een aanzienlijk inkomensverlies voor een aantal spelers, met name voor de spelers aan de onderkant van de ranglijst die uitsluitend afhankelijk zijn van het prijzengeld.” Uit de ranglijst van een jaar blijkt dat 62 spelers de afgelopen 12 maanden minder dan £30.000 aan prijzengeld hebben verdiend.

In het steunpakket van de WPBSA krijgt elke speler eerste een bedrag van 1000 Engelse ponden. Verder kunnen ze een extra financiële steun in de vorm van een lening krijgen. Deze lening kunnen ze terugbetalen met het prijzengeld van toekomstige toernooien.

WPBSA-voorzitter Jason Ferguson liet weten: „Wij van de WPBSA geven om onze spelers en we zullen alles doen wat in ons vermogen ligt om iedereen te helpen in deze moeilijke tijd. Als een speler om hulp vraagt, dan zullen wij die bieden”,

Het China Open en het Wereldkampioenschap, die traditioneel de laatste twee evenementen van het seizoen zijn, behoren tot de meest lucratieve in de snookersport, met een prijsgeld van respectievelijk 1 miljoen voor het China Open en 2,4 miljoen pond voor het wereldkampioenschap.