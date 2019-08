Ajax via zege op PAOK naar play-offs Champions League

De Amsterdammers nemen het de komende twee weken op tegen APOEL Nicosia om een ticket voor het hoofdtoernooi veilig te stellen. De Cyprioten rekenden in Baku enigzins verrassend af met FK Qarabag. Nadat APOEL thuis met 1-2 had verloren, zegevierde het op vreemde bodem met 0-2.

De opluchting was voelbaar in Amsterdam, Maastricht en Maassluis. Ajax mág blijven dromen van een succesverhaal als vorig jaar in de Champions League, maar kroop in de derde voorronde tegen PAOK door het oog van de naald. Na de 2-2 in Griekenland balanceerde Ajax na de 0-1 op de rand van uitschakeling. Maar twee benutte strafschoppen van Dusan Tadic en tussendoor een kopgoal van Nicolas Tagliafico zorgden voor een ongelooflijke feeststemming in de Johan Cruijff ArenA.

De basiself van Ajax voor het duel met PAOK Saloniki. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ga d’r maar aan staan! Al een penalty hebben gemist. En dan bij de volgende strafschop, nog altijd bij een 0-1 (achter)stand, weer achter de bal plaatsnemen. In de wetenschap dat een volgende misser Ajax de groepsfase van de Champions League en dus pakweg veertig miljoen euro aan startpremie, puntengeld, recettes en marketpoolinkomsten zou kunnen kosten. Aanvoerder Tadic sloeg nog een kruisje, schoot de 1-1 binnen en staat in Amsterdam nu synoniem voor het toppunt van karakter. Vooral omdat hij het kunstje vanaf de stip in de 85e minuut nog eens herhaalde.

Het hart van Marc Overmars moet in die 42e minuut nog een grotere sprong hebben gemaakt dan de vreugdesprong van de doeltreffende Serviër. De directeur voetbalzaken en zijn mededirecteuren gaven Erik ten Hag afgelopen zomer bijna voor 60 miljoen euro aan nieuw gereedschap in handen en zorgden dat de Ajax-selectie – veel eerder dan die van de concurrenten PSV en Feyenoord bijvoorbeeld – ondanks het vertrek van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt klaar voor de strijd was. Met een reeks contractverlengingen van onder meer Hakim Ziyech, David Neres, Nicolas Tagliafico, André Onana en Noussair Mazraoui moét en zal Ajax zich weer onder de beste 32 clubs van Europa scharen. Daar zijn de Amsterdammers nu nog één horde, de play-off tegen Apoel Nicosia, van verwijderd.

Diego Biseswar zorgt ervoor dat de Griekse fans kunnen juichen in de ArenA wanneer hij PAOK op 0-1 schiet. Ⓒ Hollandse Hoogte

Maar wat gingen Ten Hag en zijn spelers langs de rand van de afgrond. De dag voor het duel met PAOK was de tukker nog één brok zelfverzekerdheid. Zo’n slechte fase als in Thessaloniki, waarin Ajax in het uitduel bij PAOK een voorsprong (0-1) weggaf (2-1) en aan de 3-1 ontsnapte, zou Ajax thuis niet nog een keer goverkomen. Althans, dat zou de trainer zeer verwonderen, omdat het zó door de ondergrens zakken uitvoerig was besproken en iedereen individueel en in het team zou weten wat hij moest doen.

Niet dus, want de eerste helft maakte Ajax de matige Griekse tegenstander sterk door weer in twee delen uiteen te vallen. Van enige balans was net als in het Toumba-stadion geen enkele sprake. Al in de beginfase maakte PAOK, dat voor het eerst in 34 jaar weer eens kampioen van Griekenland was geworden en de dubbel veroverde, duidelijk dat het niet op voorhand met de witte vlag wilde wapperen.

Dusan Tadic is niet succesvol bij zijn eerste strafschop, die wordt gestopt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Na een razendsnelle counter na balverlies van Daley Blind, nota bene uit een corner van Ajax, schoot Chuba Akpom uiteindelijk over. En na een verraderlijk schot van Dimitris Pelkas, had de tweede waarschuwing moeten zijn, maar na 23 minuten was het alsnog bingo voor de Grieken. Diego Biseswar, ooit deel uitmakend van de Ajax-opleiding en debuterend in de Eredivisie bij Feyenoord, punterde raak. Iedereen bij Ajax stond erbij en keek ernaar (0-1). Daardoor werd de misser van Donny van de Beek na een schitterende aanval, maar slechte aanname een dure.

Het moet Ten Hag goed hebben gedaan dat zijn elftal daarna veerkracht toonde. De beloning kwam zeven minuten na de mokerslag. Een schot van Hakim Ziyech werd gekeerd door PAOK-keeper Alexandros Paschalakis. En op het moment dat David Neres in een poging de bal te koppen de lucht inging, kreeg hij een duw in zijn rug van Pelkas. Niet slim van de Griek, omdat de kans dat de kleine Neres tussen al die verdedigers raak zou koppen nihil was en de overtreding hem een penalty kostte. Paschalakis stopte de zwak ingeschoten bal van Tadic echter.

Maar de tweede penalty is wel raak! De Serviër neemt opnieuw plaats achter de bal en scoort door het midden. Ⓒ Hollandse Hoogte

De herkansing kwam op slag van rust, nadat uitgerekend de onmiddellijk schuldbewuste Biseswar in het strafschopgebied hands maakte. Razvan Marin gaf met de bal in zijn handen het signaal af de strafschop te willen nemen, maar Lisandro Martinez pakte het speeltje af en gaf dat als teken van vertrouwen aan Tadic die tot opluchting van het leeuwendeel van de Johan Cruijff ArenA nu wel raak schoot (1-1).

De reparatiewerkzaamheden van Ten Hag bestonden er halverwege uit Marin binnen te houden, Serginho Dest als rechtsback Noussair Mazraoui te laten vervangen en die op zijn beurt door te schuiven naar het middenveld. Dat hielp iets, maar ook in het tweede bedrijf rammelde de Ajax-machine. Pelkas kon van dichtbij net niet afdrukken en na balverlies van Dest speelde PAOK het in een vier-tegen-twee-overtalsituatie(!) dramatisch slecht uit. Aan de overzijde had Neres de 2-1 op zijn schoen, maar de Braziliaan vuurde naast. Een pegel van Hakim Ziyech werd ternauwernood gestopt door Paschalakis.

PAOK-keeper Alexandros Paschalakis baart opzien in de ArenA. Hier duikt hij over Hakim Ziyech heen. Ⓒ BSR/Soccrates

Daardoor bleef het billenknijpen in de ArenA, waar op het veld de gemoederen soms hoog opliepen. In de 78e minuut zorgden Ziyech en Tagliafico voor wat lucht. De tovenaar, die eerder in het duel onderstreepte ook te kunnen bikkelen, leverde een perfecte corner af en de Argentijn kopte binnen (2-1). Met zijn grinta – Zuid-Amerikaanse gif – leidde Tagliafico ook de 3-1 in. De Argentijn werd naar de grond getrokken en scheidsrechter Craig Pawson besloot tot zijn derde en de makkelijkst gegeven strafschop. Weer was Tadic koelbloedig, waarna het feest van start kon. Biseswar maakte met een late aansluitingstreffer voor PAOK nog even spannend, maar een ’Tottenham-scenario’bleef Ajax bespaard.