Charles Leclerc baalt: ’We hadden alles onder controle’

„Alles ging tot dat moment heel goed. We hadden al een flink gat geslagen en de degradatie van onze banden zag er een stuk beter uit in vergelijking met de vorige races. We hadden eigenlijk alles onder controle”, aldus Leclerc, die in ronde 27 ineens geen power meer had. „Als je vecht voor de titel is elk punt kostbaar. Je kan een keer problemen hebben tijdens een seizoen, maar dit is natuurlijk heel teleurstellend. Tegelijkertijd denk ik dat we veel positieve zaken uit dit weekeinde kunnen halen. De upgrades op onze auto werkten goed, de auto was snel in zowel de kwalificatie als de race en het bandenmanagement zag er goed uit.”

Ferrari zal de motor komende week in Italië onderzoeken. Leclercs teamgenoot Carlos Sainz werd net als Max Verstappen verrast door de wind in bocht 4. Het uitstapje in de grindbak beschadigde zijn Ferrari. De Spanjaard finishte uiteindelijk als vierde.

