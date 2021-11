Sport Kort: FC Groningen boekt ondanks corona winst

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kandidaat-voorzitter olympisch comité: Spelen 2036 in Duitsland

10.31 uur: Duitsland moet zich kandidaat stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen van 2036. Dat vindt Thomas Weikert, die de belangrijkste kandidaat is om te worden gekozen tot voorzitter van het Duits olympisch comité.

Het jaar 2036 ligt gevoelig, omdat honderd jaar eerder onder het bewind van Adolf Hitler de Olympische Spelen in Berlijn plaatsvonden. „Ik weet dat er discussies zijn over het al dan niet meebieden op de Spelen van 2036, maar ik ben van mening dat we dat moeten doen”, aldus Weikert, nu nog voorzitter van de internationale tafeltennisfederatie, in een interview met ARD.

„We moeten zorgvuldig te werk gaan om ervoor te zorgen dat we ons in het buitenland goed presenteren. Het antwoord is dus duidelijk: de Paralympische Spelen en de Olympische Spelen moeten zo snel mogelijk naar Duitsland komen”, vervolgt Weikert, die vindt dat de Spelen niet per se in Berlijn plaats moeten vinden. „Dat is een andere vraag, misschien zijn er ook andere steden. Dat is zeker een onderwerp dat je dan in het organisatieteam moet bespreken.”

De nieuwe voorzitter van het Duits olympisch comité wordt 4 december gekozen. De 59-jarige Weikert heeft concurrentie van onder anderen voormalig schermer Claudia Bokel en politicus Stephan Mayer.

De Olympische Spelen van 2024 zijn in Parijs. Los Angeles is in 2028 organisator, in 2032 is het de beurt aan Brisbane.

Zwemploeg met Kromowidjojo en Toussaint naar WK kortebaan

09.38 uur: Ranomi Kromowidjojo en Kira Toussaint voeren de ploeg van zestien zwemmers aan voor de WK kortebaan, die van 16 tot en met 21 december plaatsvinden in Abu Dhabi. Bondscoach Mark Faber heeft zeven vrouwen en negen mannen geselecteerd die aan de kwalificatie-eisen hebben voldaan.

Kromowidjojo, goed voor drie titels op de WK kortebaan van 2018, is een van de zwemsters. Ook Toussaint, die op de EK kortebaan vorige week drie keer goud pakte, maakt deel uit van de zwemploeg. Verder komen Maaike de Waard, Tessa Giele, Marrit Steenbergen, Tes Schouten en Kim Busch in actie.

Arno Kamminga en Luc Kroon zijn de boegbeelden bij de zwemmers. Kamminga gaat voor zijn eerste medailles op de WK kortebaan. Kroon hoopt zijn succes van de EK kortebaan voort te zetten. Daar was de zwemmer goed voor de titel op de 400 meter vrije slag. Ook Thom de Boer, Jesse Puts, Stan Pijnenburg, Kenzo Simons, Thomas Verhoeven, Maarten Brzoskowski en Nyls Korstanje zullen starten. De opstelling van de estafettes worden later bepaald, meldt zwembond KNZB.

De Nederlandse zwemploeg haalde bij de EK kortebaan in Kazan vorige week achttien medailles, waarvan acht keer goud. De bondscoach kijkt vol vertrouwen uit naar de WK. „De meeste Nederlandse zwemmers hebben zich in Kazan van hun beste kant laten zien. Los van de medailles zijn er ook veel persoonlijke en nationale records uit de boeken gezwommen, met als kers op de taart natuurlijk het wereldrecord op de afsluitende mixed wisselslag-estafette.”

Faber denkt dat zijn zwemmers ook in Abu Dhabi goed voor de dag zullen komen. „Al is de concurrentie daar uiteraard nog wel een stuk sterker met onder meer Australië, de Verenigde Staten en China erbij.”

De WK kortebaan zouden aanvankelijk worden gehouden in 2020 in de Verenigde Arabische Emiraten, maar werden vanwege de coronapandemie met een jaar uitgesteld.

In de komende weken komen elf Nederlandse zwemmers eerst nog actie bij de International Swimming League in Eindhoven. Van deze internationale competitie op de kortebaan zullen op 3 en 4 december ook de finales in Eindhoven plaatsvinden. Femke Heemskerk zwemt bij de ISL haar laatste wedstrijden.

FC Groningen boekt ondanks corona winst

09.34 uur: FC Groningen heeft vorig seizoen een nettowinst behaald van 1 miljoen euro. De club zegt de zwarte cijfers voor een groot deel te danken te hebben aan de supporters. De meesten zagen af van de tegemoetkoming die ze konden krijgen. Vanwege het coronavirus waren vorig seizoen bij het merendeel van de wedstrijden geen fans welkom.

Het eigen vermogen van de club is toegenomen tot 1,6 miljoen euro. FC Groningen werkt het huidige seizoen met een begroting van 20 miljoen euro, met daarin een begroot tekort van 2 miljoen euro. Dit tekort wordt gedekt uit transfers, met name uit de verkoop van Azor Matusiwa en Gabriel Gudmundsson.

Groningen verwacht dit seizoen opnieuw winst te maken, al wordt dan wel uitgegaan van het scenario dat supporters en sponsoren bij de wedstrijden welkom blijven.

Antetokounmpo leidt Bucks langs 76ers

07.48 uur: Giannis Antetokounmpo heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks langs de Philadelphia 76ers geleid. De kampioenen uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA wonnen in Philadelphia met 118-109.

Antetokounmpo zorgde voor 31 punten en 16 rebounds. Grayson Allen kwam tot 25 punten en Bobby Portis was ook nog goed voor 19 punten en 10 rebounds voor de Bucks, die daarmee een einde maakten aan een serie van twee nederlagen. De titelverdediger staat in de middenmoot in de Eastern Conference met vijf zeges en zes nederlagen.

Tyrese Maxey maakte bij de Sixers ook 31 punten. Georges Niang zorgde voor 21 punten en Shake Milton voor 20. Philadelphia speelde al twaalf wedstrijden en won er daarvan acht.

De kampioensploeg bezocht maandag overigens president Joe Biden in Washington. Het was de eerste keer sinds 2016 dat de basketbalkampioen uit de NBA gehuldigd werd in het Het Witte Huis.

Utah Jazz blijft goed presteren in de NBA. De basketballers wonnen in Salt Lake City met 110-98 van Atlanta Hawks. Donovan Mitchell was topscorer met 27 punten bij Utah. Kevin Huerter maakte 28 punten voor de Hawks, maar kwam net als ploeggenoot Trea Young in het laatste kwart niet meer tot scoren. Voor Utah is het de achtste overwinning.

LA Clippers boekte tegen Portland Trail Blazers de vijfde zege op rij. De basketballers uit Los Angeles wonnen met 117-109. Paul George maakte 24 punten en Reggie Jackson was goed voor 23 punten. Damian Lillard was topscorer bij Portland met 27 punten.

Marathon van Shanghai afgelast vanwege Covid-19

07.24 uur: De marathon van Shanghai die op 28 november zou worden gehouden is tot nader order uitgesteld, maakte de organisatie woensdag op haar website bekend. Reden voor de afgelasting is de zorg over het stijgende aantal coronabesmettingen in China.

China registreerde dinsdag 54 nieuwe coronabesmettingen op een geschatte bevolking van 1,4 miljard mensen. Maandag waren dat er nog 62. Er werden dinsdag geen nieuwe doden gemeld, waardoor het totale aantal geregistreerde coronadoden sinds de uitbraak van de pandemie op 4636 blijft staan.

„Vandaag hebben we gekozen voor voorzichtigheid, voor de gezondheid van de deelnemers en voor het vooropstellen van de inwoners van de stad”, schreef de organisatie van de marathon onder meer.

Deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen om hun startbewijs op te geven of om het te bewaren voor 2022, mocht de marathon dan wel doorgaan. Eerder dit jaar werden de marathons van Beijing en Wuhan vanwege Covid-19 tot nader order uitgesteld.