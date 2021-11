Sport Kort: Marathon van Shanghai afgelast vanwege Covid-19

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Antetokounmpo leidt Bucks langs 76ers

07.48 uur: Giannis Antetokounmpo heeft zijn ploeg Milwaukee Bucks langs de Philadelphia 76ers geleid. De kampioenen uit de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA wonnen in Philadelphia met 118-109.

Antetokounmpo zorgde voor 31 punten en 16 rebounds. Grayson Allen kwam tot 25 punten en Bobby Portis was ook nog goed voor 19 punten en 10 rebounds voor de Bucks, die daarmee een einde maakten aan een serie van twee nederlagen. De titelverdediger staat in de middenmoot in de Eastern Conference met vijf zeges en zes nederlagen.

Tyrese Maxey maakte bij de Sixers ook 31 punten. Georges Niang zorgde voor 21 punten en Shake Milton voor 20. Philadelphia speelde al twaalf wedstrijden en won er daarvan acht.

De kampioensploeg bezocht maandag overigens president Joe Biden in Washington. Het was de eerste keer sinds 2016 dat de basketbalkampioen uit de NBA gehuldigd werd in het Het Witte Huis.

Marathon van Shanghai afgelast vanwege Covid-19

07.24 uur: De marathon van Shanghai die op 28 november zou worden gehouden is tot nader order uitgesteld, maakte de organisatie woensdag op haar website bekend. Reden voor de afgelasting is de zorg over het stijgende aantal coronabesmettingen in China.

China registreerde dinsdag 54 nieuwe coronabesmettingen op een geschatte bevolking van 1,4 miljard mensen. Maandag waren dat er nog 62. Er werden dinsdag geen nieuwe doden gemeld, waardoor het totale aantal geregistreerde coronadoden sinds de uitbraak van de pandemie op 4636 blijft staan.

„Vandaag hebben we gekozen voor voorzichtigheid, voor de gezondheid van de deelnemers en voor het vooropstellen van de inwoners van de stad”, schreef de organisatie van de marathon onder meer.

Deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen om hun startbewijs op te geven of om het te bewaren voor 2022, mocht de marathon dan wel doorgaan. Eerder dit jaar werden de marathons van Beijing en Wuhan vanwege Covid-19 tot nader order uitgesteld.