Lizzie Deignan zegeviert in eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen, Marianne Vos tweede

Het deelnemersveld had deze zaterdagmiddag een grote Nederlandse inbreng. Van de 129 vrouwen die aan de start stonden, zijn er maar liefst 35 Nederlands. Een percentage van 27 procent. Een van hen, Nicole Steigenga, had samen met de Noorse Emilie Moberg na twintig kilometer als eerste een klein gaatje te pakken.

Nadat het duo bij het naderen van de eerste kasseienstrook was bijgehaald, explodeerde het peloton en was Trek-renster Deignan degene die ontsnapte. Een uur later, met nog zo’n 55 kilometer te gaan, was de voorsprong van de wereldkampioen van 2015 ruim twee minuten.

Ellen van Dijk en Vos maakten deel uit van de eerste groep achtervolgers van Deignan. Ook de Italiaanse Elisa Longo Borghini zat bij dat gezelschap, waarna even later ook Chantal van den Broek-Blaak zich in de groep mengde. Op de zware zevende kasseienstrook, de Mons-en-Pévèle, ging het voor veel rensters mis met een aantal flinke valpartijen, onder wie ook Longo Borghini.

Marianne Vos (derde vanaf rechts) in actie tijdens Parijs-Roubaix. Ⓒ ANP/HH

Met nog 25 kilometer te gaan gaf Deignan eindelijk weer een beetje toe op de achtervolgers, maar had ze nog altijd een dikke twee minuten voorsprong. Ondertussen kwam Van Dijk hard ten val op Champhin-en-Pévèle, maar de Nederlandse klauterde weer op. Vos lag intussen in tweede positie en probeerde tegelijkertijd met man en macht het gat met Deignan te verkleinen. Op 10 kilometer van de finishlijn kende de Nederlandse nog altijd een achterstand van 1.16 op de Engelse.

Vos deed wat ze kon, maar was niet meer in staat om dicht bij Deignan te komen.