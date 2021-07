Openingsceremonie Olympische Spelen van start in vrijwel leeg stadion

De openingsceremonie in het Olympisch Stadion krijgt vanwege alle coronarestricties een heel ander karakter dan normaal. De sporters die meelopen in de vlaggenparade betreden een vrijwel leeg stadion waarin alleen enkele honderden vips zitten. Publiek is op de Spelen niet welkom in Tokio.

Atleet Churandy Martina, die op 37-jarige leeftijd aan zijn vijfde Spelen begint, en de debuterende skateboardster Keet Oldenbeuving (16) dragen de Nederlandse vlag. Ze nemen 40 sporters en begeleiders van TeamNL mee het stadion in. De Nederlandse sportploeg werd de afgelopen dagen opgeschrikt door drie coronabesmettingen.

Het Olympisch Stadion in Tokio. Ⓒ REUTERS

Eerder op de dag komen al heel wat sporters in actie namens Oranje. Voor de handboogschutters Gabriela Schloesser, Sjef van den Berg, Gijs Broeksma en Steve Wijler staat de kwalificatie op het programma. Schloesser komt vanaf 2.00 uur in actie, Van den Berg, Broeksma en Wijler vanaf 6.00 uur. De Nederlandse man die de meeste punten bij elkaar schiet, mag een dag later met Schloesser uitkomen in de gemengde landenwedstrijd.

Ook op de roeibaan komen Nederlanders in actie. De voetbalsters waren woensdag de eerste afvaardiging van TeamNL die zich liet zien op de Spelen. De 'Leeuwinnen' versloegen Zambia met 10-3.

