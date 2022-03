Knie zorgt voor twijfels bij Wout van Aert in Parijs-Nice: ’Diepere wond dan ik dacht’

„Het is een diepere wond dan ik had verwacht”, klinkt Van Aert wanneer het over zijn gehavende knie gaat die hij maandag opliep bij een valpartij, vroeg in koers. „Ik heb goed kunnen slapen. Voorlopig hindert de knie mij niet, maar het is een beetje afwachten hoe die knie vandaag tijdens de koers zal aanvoelen. Ik denk dat het wel zal meevallen.” Op lange termijn maakt de renner van Jumbo-Visma zich geen zorgen over de bewuste knie: „Zo erg is het niet. Het is iets dat met de tijd zeker zal genezen. Maar het is altijd beter om niet te vallen.”

Net als maandag krijgen de sprinters opnieuw een kans vandaag. Al lopen de laatste twee kilometers wel wat bergop. „Het is een zeer lastige sprint”, denkt Van Aert. „Maar alles staat of valt met hoeveel parten mijn knie me speelt. Als het niet 100 procent goed aanvoelt, zal ik mijn krachten sparen voor de tijdrit van morgen.”

Bron: Het Nieuwsblad