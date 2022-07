Premium Het beste van De Telegraaf

Zilveren estafetteploeg moet aangeslagen Bonevacia troosten

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Liemarvin Bonevacia opent de 4x400 meter. Ⓒ ANP/HH

EUGENE - De zilveren WK-medaille op de 4x400 meter estafette was mooi, maar nog mooier was de manier waarop deze gemengde ploeg Liemarvin Bonevacia na afloop troostte en in bescherming nam.