El Ghazi in selectie bij PSV, FC Twente gehavend

Dit seizoen speelde hij alleen één wedstrijd voor het reserveteam van Aston Villa. PSV-trainer Ruud van Nistelrooy kan bij de eerste serieuze test in de Eredivisie na vier eenvoudige overwinningen nog niet beschikken over Luuk de Jong, Marco van Ginkel, Fredrik Oppegard, Mauro Junior, Olivier Boscagli en Noni Madueke.

FC Twente-trainer Ron Jans heeft tegen PSV niet de beschikking over zijn sterkste ploeg. Sem Steijn, Michel Vlap, Michal Sadilek en Julio Pleguezuelo ontbreken door blessures. Zij waren er midweeks ook niet bij, toen FC Twente met 4-0 won van Excelsior. In vergelijking met die wedstrijd keert bij de tukkers wel aanvoerder Robin Pröpper terug. Ook is Virgil Misidjan weer beschikbaar. De snelle aanvaller werd tegen de Kralingers uit de ploeg gelaten, omdat hij naar de zin van Jans niet goed omging met zijn als reserve. Misidjan is inmiddels weer in genade aangenomen en was vrijdag present op de afsluitende training.