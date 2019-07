Kyrgios slaat Nadal loeiharde tweede service om zijn oren

WIMBLEDON

Zo ging hij meerdere keren in conclaaf met de umpire. De 24-jarige Australiër klaagde dat Nadal te lang de tijd nam bij het nemen van de service en ook vond hij het raar dat Nadal voor het begin van de tweede set het toilet opzocht.

Kyrgios zette zijn frustraties deze keer om in prestaties op de baan en trok de stand gelijk. Een keer maakte hij zich zo druk om een in zijn ogen verkeerde beslissing dat hij een tweede service van 230 kilometer per uur sloeg. De op één na hardste tweede service ooit gemeten. Daarnaast liet hij ook zijn befaamde onderhandse service zien.

Het bleek allemaal niet genoeg voor de overwinning. Nadal behield de concentratie en won in vier sets.

