Ryan Babel test bij sneltest toch positief op corona

Babel ontbrak om die reden in de selectie van het Nederlands elftal voor de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (3-1) in de Nations League.

Babel onderging afgelopen week drie coronatesten. Die vielen allemaal negatief uit. Omdat Babel zondag klachten had, was besloten ruim voor de wedstrijd hem terug te brengen naar het spelershotel en hem daar af te zonderen in een aparte vleugel.

Bondscoach Frank de Boer weet nog niet of Babel terugkeert in de selectie voor de uitwedstrijd van woensdag tegen Polen. „We volgen de protocollen. Hij voelde zich niet lekker en daarom hebben we hem uit de groep gelaten. Morgen wordt hij sowieso weer getest, net als wij allemaal. In het verleden zijn al meer fouten testen geweest. Laten we hopen voor Ryan dat dat nu weer zo is. Maar hij had in ieder geval wel symptomen. Dan nemen wij geen risico. Dat bleek uiteindelijk een goede keuze te zijn.”

De selectie van Nederland telt nu nog 22 spelers. De Boer weet nog niet of hij een vervanger voor Babel oproept als de aanvaller van Galatasaray maandag opnieuw positief test.