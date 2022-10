Ten Hag en United in eigen huis niet voorbij Newcastle

De middag begon nog zo mooi in Manchester, met Sir Alex Ferguson die Cristiano Ronaldo in het zonnetje zette voor zijn 700e treffer in het betaalde voetbal. Ronaldo was door Ten Hag beloond met een basisplaats, iets wat in de Premier League dit seizoen lang niet altijd een zekerheid is.

Met Ronaldo, en ook oud-Ajacied Antony, in de basis kostte het United de grootste moeite zich door het gedisciplineerd spelende Newcastle heen te voetballen. De bezoekers doen het met een zesde lek - slechts één klassering onder de ploeg van Ten Hag - vooralsnog allerminst onverdienstelijk.

Sven Botman startte in de basis bij Newcastle en constateerde dat zijn ploeg het goed voor elkaar had. United was na de oorwassing tegen Manchester City van enkele weken geleden (6-3) enigszins opgekrabbreld met zeges op Everton in de competitie en Omonia Nicosia in de Europa League. Een zege op Newcastle was echter geen overbodige luxe met het oog op eventuele plaatsing voor de Champions League, want het was voorafgaand aan de wedstrijd al gigantisch dringen aan kop van de ranglijst.

Kansen bleven voor rust echter uit, en Ten Hag moest constateren Newcastle via enkele dode spelmomenten en twee keer een bal op het alumminium het dichtst bij een treffer kwam.

Ronaldo kon de zege voor Ten Hag niet veiligstellen. Ⓒ ANP/HH

Slotoffensief te laat

Ook in de tweede helft liep het niet soepel. Ronaldo haalde nog een slimmigheidje uit door Newcastle-doelman Nick Pope de bal af te snoepen, maar zag zijn treffer terecht afgekeurd. Pas in de slotfase werden de fans getrakteerd op een wat dwingender United. Met Marcus Rashford in de ploeg als vervanger van Ronaldo kwam er een klein slotoffensief van de grond, met twee gigantische kansen die de punten in extremis hadden moeten veiligstellen. De eerste was voor Fred, die op aangeven van Rashford de bal voorlangs schoof. In de absolute slotseconden kopte Rashford zelf een haast niet te missen kans naast na een heerlijke voorzet van Casemiro.

Na die mogelijkheid was de tijd definitief weggetikt, waardoor Sven Botman met een ’clean sheet’ van Old Trafford kon vertrekken.Koploper Arsenal boekt benauwde zege bij Leeds

Arsenal blijft koploper

Arsenal heeft zijn koppositie in de Premier League behouden. De ploeg van Mikel Arteta boekte een nipte 1-0-overwinning op bezoek bij Leeds United. De wedstrijd kampte met veertig minuten vertraging vanwege een stroomstoring.

Al na 69 seconden konden de spelers op Elland Road terug de catacomben in, nadat de stroomstoring het communicatiesysteem van de scheidsrechter had ontregeld. Leeds had na de pauze weinig tijd nodig om weer bij de les te zijn. Oud-Feyenoorder Luis Sinisterra was twee keer dichtbij een treffer en de Nederlandse verdediger Pascal Struijk was eveneens gevaarlijk.

Het was echter Arsenal dat tien minuten voor rust de score opende met een heerlijke treffer van Bukayo Saka. De 21-jarige aanvaller liet keeper Illan Meslier kansloos met een diagonale knal in het dak van het doel.

Leeds kreeg in de tweede helft een uitgelezen kans om vanaf de strafschopstip gelijk te maken. Na een handsbal van William Saliba mocht Patrick Bamford aanleggen, maar de inzet van de invaller ging naast het doel.

In de vijfde minuut van de blessuretijd leek Leeds nog een herkansing te krijgen. De scheidsrechter trok een rode kaart en wees opnieuw naar de stip vanwege een vermeende overtreding van de Braziliaan Gabriel, maar de beslissing werd teruggedraaid door de VAR.

Chelsea op dreef

Chelsea moest op bezoek bij Aston Villa en won met 0-2. Oud-Vitessenaar Mason Mount scoorde beide doelpunten voor de ploeg van Graham Potter, wie het sinds zijn aantreden op Stamford Bridge behoorlijk voor de wind gaat. Chelsea staat vierde in de Premier League, al kijkt het wel tegen achte punten achterstand op koploper Arsenal aan.

Southampton en West Ham United deelden de punten in Saint Mary’s: 1-1.