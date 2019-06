Ecuador kleurt roze voor Carapaz

Ook in Guayaquil, de een na grootste stad in Ecuador, kleuren de gebouwen roze.

Ecuador kleurt nog steeds roze na de eindzege van Richard Carapaz in de Giro. De winnaar van de roze leiderstrui is de eerste Ecuadoraan die een grote ronde op zijn naam wist te schrijven. Door het hele land zijn er gebouwen in een roze licht gezet.