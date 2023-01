Spaanse spits Lucas Pérez zorgt voor voetbalsprookje bij Deportivo La Coruna

Pérez was sinds vorig jaar de targetman bij Cadiz in La Liga, maar er kriebelde iets bij de intussen 34-jarige Spanjaard. Namelijk een terugkeer naar Depor, de ploeg van zijn geboorteplaats. Daar had hij veel voor over, want Pérez (die in het verleden eveneens voor Arsenal uitkwam) betaalde zowaar een deel van de transfersom (naar verluidt zo’n 500.000 euro) uit eigen zak om de overstap te vergemakkelijken.

Deportivo is de laatste jaren afgedwaald naar de Spaanse derde klasse en staat daar momenteel vierde. Pérez maakte zondag meteen een debuut om in te kaderen, want met twee doelpunten had hij een aanzienlijk aandeel in de 3-0-overwinning tegen Unionistas.

Bron: Het Nieuwsblad