Opschudding in NBA: Durant transfervrij

Durant, die afgelopen seizoen goed was voor 26 punten, 6.4 rebounds en 5.9 assists per wedstrijd, kan vanaf juli aansluiten bij de club van zijn voorkeur. Hij scheurde in de vijfde wedstrijd van de NBA-finale tegen Toronto Raptors wel zijn achillespees, en staat voor maanden aan de zijlijn. Hij heeft zelfs al laten doorschijnen dat hij het seizoen 2019-2020 overslaat om zich rustig te kunnen voorbereiden op het daaropvolgende seizoen.

De New York Knicks zouden belangstelling tonen voor Durant, wiens manager momenteel ook in New York vertoeft. Durant is niet de enige NBA-ster die deze zomer van ploeg zou kunnen veranderen. Ook van Kyrie Irving (Boston), Kawhi Leonard (Toronto) en Klay Thompson (Golden State) wordt verwacht dat ze andere ploegen gaan opzoeken.