Domper Barça voor CL-kraker in München; verlies tegen Betis

Zonder Frenkie de Jong in de basis, die net als Gerard Piqué en Ousmane Dembélé leek te worden gespaard voor het treffen in München, begon het Barça van Xavi veelbelovend. De nummer zeven van La Liga, tegen de nummer vijf, speelde alsof de zaadjes voor een tiki-taka 2.0 werden geplant. Maar het duurde slechts een karige twaalf minuten en leverde geen kansen op.

Duidelijk werd wel dat Xavi heel andere dingen van Memphis vraagt. Het leek zelfs of de spits van Oranje het veld in was gestuurd met de opdracht de bal steeds maar één of twee keer te raken. In de openingsfase had hij daarmee ook zijn waarde, daarna leek Memphis steeds ongelukkiger. Met een enorme beuk in de rug vlak voor rust als dieptepunt.

Xavi lijkt het even ook niet meer te weten. Ⓒ AP

Xavi zal Memphis ongetwijfeld willen laten inzien dat hij ook of misschien nog wel meer waarde kan hebben, wanneer hij niet met energie smijt door steeds een actie in te zetten of beslissend te willen zijn. Een week eerder gebeurde dat in Villarreal, met loopacties uit de rug van verdedigers. Nu was dat ongetwijfeld opnieuw de bedoeling, maar zonder Frenkie de Jong achter zich (die hem een week eerder drie keer bediende), kwam dat niet uit de verf. Het zorgde ditmaal voor een bleu optreden van de Nederlander, die een week eerder nog werd bejubeld na zijn late 1-2 bij Villarreal.

In de eerste helft werd Betis zelfs het meest gevaarlijk. Na 25 minuten ging linksbuiten Junami Barcelona-goalie Marc-André Ter Stegen voorbij, maar schoot vervolgens in het zijnet. Dat Gavi er tien minuten later af moest met een blessure en niet Frenkie de Jong maar Riqui Puig inviel, vertelde alles over de bedoelingen van Xavi de Nederlander zo lang mogelijk te sparen voor ’Bayern-uit’.

In minuut 42 sloeg de schrik er even in bij oud-PSV’er Andres Guardado. In duel met Nico Gonzalez bleef zij been in het gras te staan en leek die klap zijn knie- en enkelbanden een opdonder te geven. De Mexicaan kon gelukkig verder.

Frenkie de Jong begon niet in de bais, hij kwam na een uurtje spelen in het veld. Ⓒ AP

Pal voor rust probeerde Aitor Ruibal het namens Betis achter het standbeen, maar zijn gedroomde goal in Camp Nou kwam er niet. Zijn inzet ging net naast. Dat de jonge Barça-rechtsbuiten Ez Abde daarna kracht tekort kwam en werd bijgehaald op weg naar het doel, vertelde alles over de aanvallende machteloosheid van Barcelona in de eerste helft. Het kwam in de beginfase zelfs Philippe Coutinho, na een geweldige actie, maar ook hij is fysiek nog altijd niet zo ver als gehoopt.

Zeven minuten na rust leek Real Betis op voorsprong te komen, toen een inglijdende Juanmi een voorzet van richting veranderde en Ter Stegen op het verkeerde been zette. Het bleek buitenspel en de 0-1 werd afgekeurd.

Na bijna een uur spelen achtte Xavi het dan ook tijd voor Frenkie de Jong en Dembélé. Zij vervingen Nico Gonzalez en Coutinho, die weer minuten in de benen heeft voor een invalbeurt tegen Bayern.

De Barça-aanhang ging eens goed zitten voor de Frans international, die door preses Joan Laporta hoger wordt ingeschat dan zijn landgenoot Kylian Mbappé en van wie Barça het aflopende contract dolgraag wil verlengen. Hij moet één van de belangrijkste pijlers worden onder het ’project-Xavi’. Gedragen door de fans in Camp Nou, begon de Fransman wervelend. Hij loste in een minuut meer schoten (twee) dan heel Barça in het uur ervoor, maar zonder succes.

Barcelona was met het tweetal direct één of twee klassen beter. Dembélé schoot een kwartier voor tijd nog rakelings voorlangs. Een minuut later herhaalde hij dat met meer vaart aan de bal, maar veel verder kwam Barcelona niet. In een geweldig uitgevoerde counter, sloeg Juanmi een paar minuten later genadeloos toe: 0-1. Jongeling Ez Abde kon kort erop direct de gelijkmaker binnendrukken, maar schoot op aangeven van Dembélé van dichtbij snoeihard over.

Een generale die niet het vertrouwen geeft dat nodig is voor de beoogde monsterklus in München, maar juist een extra deuk. Ervan uitgaande dat concurrent Benfica thuis wint van zwakke broeder Dinamo Kiev, heeft Barcelona winst nodig in Duitsland. Want ook het onderling resultaat van de Portugezen is beter.

