’Daarom kwam het niet tot een gevecht met Messi’

Tijdens de Copa America van 2011 kwam het bijna tot een gevecht tussen Messi en de inmiddels gestopte verdediger van de Argentijnen. „We kregen een discussie”, zegt Burdisso in een gesprek met tv-programma Podemos Hablar. „Hij wilde de bal hebben en ik wilde hem wel geven, maar het lukte niet. Hij zat er niet lekker in dat toernooi. En ik voelde mij niet fijn bij de situatie.”

In de kleedkamers kwam het vervolgens bijna tot een gevecht tussen de toen 24-jarige Messi en zijn zes jaar oudere landgenoot. „We arriveerden in de kleedkamers en ik zag het aankomen. Ik hield Messi tegen. We werden vervolgens uit elkaar gehouden, daarom kwam het niet tot een gevecht.”

Bij het toernooi ging het voor Argentinië mis in de kwartfinales. Daarin bleek Uruguay na strafschoppen te sterk: 5-4. Burdisso en Messi troffen doel vanaf de stip, maar Carlos Tevez niet. Het was zeker niet de laatste keer dat Argentinië na penalty’s strandden.

Kou uit de lucht met Messi

Tussen Burdisso en Messi was de kou snel uit de lucht. „Hij heeft een heel sterk karakter. Dat is alleen maar goed, hoor. Voor mij geldt hetzelfde. Het liep allemaal goed af”, relativeert de in 2018 gestopte verdediger.

Messi tijdens het WK 2014 in duel met Nigel de Jong. Ⓒ AFP

Zonder Burdisso, maar met Messi, verloor Argentinië in 2015 en 2016 (ook an strafschoppen) de finale van de Copa America van Chili. In 2014 ging ook de WK-finale verloren tegen Duitsland.