Verrassende basisplek voor Thomas Buitink bij Vitesse

Vitesse begint in Londen verrassend zonder Loïs Openda en Oussama Darfalou in de basis. Thomas Buitink speelt voorin en is een opvallend gezicht aan de aftrap. De aanvaller stond dit seizoen nog geen enkele keer in de basis en viel tot vandaag alleen negen keer in. In vergelijking met de wedstrijd tegen SC Heerenveen is ook Yann Gboho nieuw in de basis.

Vitesse treft ditmaal wel een Spurs met grote namen. Waar de vorige trainer Nuno Espirito Santo twee weken geleden in Arnhem nog een reserveteam het veld instuurde, heeft de nieuwe trainer Antonio Conte wel basisplaatsen ingeruimd voor spelers als Harry Kane, Heung-min Son, Ajax-beul Lucas Moura en Pierre-Emile Højbjerg.

Opstelling Vitesse: Schubert; Dasa, Doekhi, Bazoer, Rasmussen, Wittek; Bero, Tronstad, Gboho; Frederiksen, Buitink.

Opstelling Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Davies; Emerson, Skipp, Højbjerg, Reguilon; Moura, Kane, Son.

Feyenoord

Feyenoord begint om 21.00 uur met Fredrik Aursnes en Lutsharel Geertruida in de ploeg aan de uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin in de Conference League. Zij krijgen van trainer Arne Slot de voorkeur boven Alireza Jahanbakhsh en Marcus Pedersen.

Feyenoord verdedigt de koppositie van groep E van de Conference League. De club heeft halverwege de poulefase 7 punten. Maccabi Haifa volgt met 4 punten. Slavia Praag en Union Berlin staan vooralsnog op 3 punten.

Ruim een uur voor de wedstrijd is het Olympiastadion nog akelig leeg. Dat heeft waarschijnlijk alles te maken met het slechte weer. Het regent al de hele dag in Berlijn. Union Berlin verwacht bij de aftrap 25.000 Duitse en ruime 5000 Nederlandse fans. Het Olympiastadion biedt plaats aan ruim 70.000 fans.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Senesi en Malacia; Aursnes, Til en Kökcü; Toornstra, Linssen en Sinisterra.