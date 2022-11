Cristiano Ronaldo slaat na rel terug met ’wereldrecord’: ’Nu is dat hoofdstuk afgesloten’

„Het was een mooi moment, mijn vijfde WK en we hebben een overwinning geboekt. We zijn goed begonnen aan het WK, het was een belangrijke zege. We weten dat de eerste wedstrijd cruciaal is, maar het wereldrecord maakt me ook heel trots”, aldus de 37-jarige aanvaller.

Voor Ronaldo was het de eerste wedstrijd sinds zijn geruchtmakende interview en uiteindelijke vertrek bij Manchester United. Iets waar hij na afloop van de zege op Ghana niet veel woorden aan wilde vuil maken. „Na deze week is dat hoofdstuk afgesloten. Tegen Ghana kon ik mijn ploeg helpen en de rest doet er niet toe”, verklaarde Ronaldo, die eerder scoorde op de WK’s van 2006, 2010, 2014 en 2018.

Ronaldo benutte in de 65e minuut een strafschop, nadat hij zelf makkelijk naar de grond was gegaan. Iets wat de Ghanese bondscoach Otto Addo niet was ontgaan.

Fernando Santos, de bondscoach van Portugal, reageerde laconiek op de kritiek. „Als de videoscheidsrechter dacht dat er iets aan de hand was, had hij wel ingegrepen. Dat deed hij niet. Dus waarschijnlijk was er niets te zien”, aldus de trainer.