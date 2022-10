Premium Het beste van De Telegraaf

Spits van Manchester City losgeslagen in Engeland Kan Haaland legendarisch record Messi uit de boeken schieten?

Door Yorick Hokke

Erling Haaland springt een gat in de lucht na een van zijn in totaal drie treffers tegen Manchester United. Ⓒ FOTO’S Getty Images

AMSTERDAM - Manchester United vertoonde afgelopen weken tekenen van herstel, maar in de stadsderby tegen Manchester City werd pijnlijk duidelijk hoe ver het elftal van trainer Erik ten Hag nog verwijderd is van een terugkeer aan de internationale top. Het Noorse fenomeen Erling Haaland en het Engelse toptalent Phil Foden zorgden voor een ontluisterende afgang voor de rode buurman, die de score in de slotfase nog iets draaglijker kon maken omdat de thuisploeg de teugels wat liet vieren: 6-3.