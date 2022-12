Rijpma-De Jong derde op 1500 meter in Calgary, Takagi wint

Rijpma-De Jong won de tweede wereldbekerwedstrijd in Heerenveen. In haar rit tegen de Noorse Ragne Wiklund zette ze de tot dan toe snelste tijd neer van 1.52,93. Takagi dook daar in de volgende rit onder met 1.52,54 en ook Morozova was met 1.52,82 nipt sneller.

Marijke Groenewoud kwam in de slotrit tot 1.54,65. De Friezin moest na twee derde plekken in Stavanger en Heerenveen nu genoegen nemen met de tiende plaats.

Jutta Leerdam ging snel van start in haar rit tegen de Japanse Ayano Sato. In de slotronde kon ze het tempo echter niet vasthouden en kwam ze tot 1.54,12. Daarmee werd ze zevende. Joy Beune verloor door enkele kleine missers bij de start juist tijd. Met een goede slotronde haalde ze nog 1.54,80. Dat was goed voor de elfde tijd. Reina Anema werd met 1.57,52 zestiende.

Rijpma-De Jong keek terug op een race met foutjes in het begin, maar had daarna een mooi gevecht met Wiklund. „Bij mijn start had ik een paar missers en daarna nog een. De opening en de eerste ronde waren te langzaam, maar ik reed wel weer vlakke rondjes”, keek ze terug bij de NOS. „Uiteindelijk kom ik vier tienden van een seconde tekort. Dat is te overbruggen. Ik weet dat het nog een beetje beter kan.”

In het wereldbekerklassement staat ze tweede met 148 punten. Takagi leidt met 174 punten. Groenewoud staat vierde met 127 punten.

Nederlandse mannen ver achterop in 500 meter

De Nederlandse schaatsers hebben bij de wereldbeker in Calgary geen rol van betekenis kunnen spelen op de 500 meter. Merijn Scheperkamp was met de zesde plaats met 34,46 de beste Nederlander. De zege ging naar de Canadees Laurent Dubreuil in 34,01.

Scheperkamp moest in zijn rit zijn meerdere erkennen in de Zuid-Koreaan Jun-Ho Kim, die maar een honderdste van een seconde langzamer was dan Tatsuya Shinhama uit Japan, die met 34,18 de tot dan toe snelste tijd had neergezet. De Japanner werd tweede voor Kim.

Dai Dai N'tab moest eerder achter Takuya Morimoto uit Japan aan na de eerste 100 meter. Met 34,81 bleef hij ver verwijderd van de toptijden en werd zeventiende. Janno Botman kon ook zijn tegenstander Yuma Murakami niet bijhouden. Na een ruime binnenbocht bleef hij steken op 34,85 en werd negentiende.

Tatsuya Shinhama reed de Nederlanders op een hoop. Ⓒ ANP/HH

Kai Verbij maakte eerder op de avond zijn rentree in de wereldbeker in de B-groep. Verbij had een aanwijsplek gekregen nadat hij bij het kwalificatietoernooi in oktober had moeten opgeven met een liesblessure. Met 35,04 werd hij negende en speelde geen rol van betekenis.

Ook Stefan Westenbroek kwam in actie in de B-groep. De schaatser had zich eind oktober gekwalificeerd voor de wereldbekerwedstrijden, maar raakte daarna geblesseerd bij een trainingsongeluk. Hij kwam tot 35,07 en werd tiende. De Spanjaard Nil Llop Izquierdo was met een persoonlijk record van 34,52 de snelste.