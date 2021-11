Hockeyers na shoot-outs te sterk voor België in debutantenbal

Net als de bondscoach beleefden ook nog vijf oranjespelers hun vuurdoop: Koen Bijen, Jasper Brinkman, Steijn van Heijningen, Tijmen Reyenga en Dennis Warmerdam. Na het teleurstellend verlopen Olympische avontuur in Tokio hing een zwik internationals hun stick aan de wilgen, anderen bedankten al dan niet tijdelijk voor de eer.

Het zal de reden zijn geweest dat het Nederlands elftal in het eerste kwart als los zand aan elkaar hing en de Belgen, nagenoeg op volle oorlogssterkte, overheersten. Het was aan keeper Maurits Visser en een gebrek aan scherpte bij de gasten te danken dat de olympisch kampioen niet al vroeg op een ruime voorsprong kwam. De Bloemendaler stond onder de lat bij afwezigheid van de door corona getroffen Pirmin Blaak. De eerste keeper van Oranje gaat zijn handen vol krijgen aan de op zijn kans loerende Visser.

De uithaal van Terrance Pieters die de Belg Arthur van Doren vol op zijn hoofd raakt. De Belg moet de strijd even later staken. Ⓒ HH/ANP

Schroom overboord

Het tweede kwart was echter verrassend genoeg voor Oranje. Nadat de ergste plankenkoorts was verdwenen en alle schroom overboord was gegooid, kwamen de eerste grote kansen voor de ploeg van Delmee, ooit bondscoach van de Belgen. Daar ging echter een akelig moment aan vooraf, toen de Bloemendaalse Belg Arthur van Doren na een wilde backhanduithaal van Terrance Pieters vol op zijn hoofd werd getroffen.

Het was, hoe gek het ook klinkt, wel de eerste doelpoging van het Nederlands elftal. Niet veel later volgden een backhand van Van Heijningen en een tip-in van Jelle Galema, na een vlotte combinatie tussen Jorrit Croon en Thierry Brinkman. De Belgische goalie Loïc van Doren had er echter goed het oog in, terwijl Visser aan de overzijde een sleepcorner van Alexander Hendrickx pareerde.

Brinkman & Brinkman

Dankzij het gekantelde spelbeeld kwamen de mannen in het oranje met vertrouwen de rust uit. Het gewonnen zelfvertrouwen leverde prompt het eerste doelpunten onder Delmee op, de man dus die na Tokio de naar Spanje vertrokken Max Caldas opvolgde. De loopactie was van Thierry Brinkman, de assist van Jasper Brinkman (geen familie) en het doelpunt van Pieters: 1-0.

Delmee, zelf goed voor 401 caps en twee olympische titels, kon niet lang genieten van de voorsprong. De tweede Belgische strafcorner resulteerde in de 1-1. De sleep was weer van Hendrickx, de lijnredding in eerste instantie van Brinkman (Thierry), maar in de rebound was het raak via Florent van Aubel.

Debutant Jasper Brinkman duelleert in een kletsnat Wagener Stadion met een Belgische verdediger. Ⓒ HH/ANP

Magisch moment

Dat Oranje het vierde kwart met een gelijke stand inging, was te danken aan Thierry Brinkman, die bij de derde strafcorner van de nummer 1 van de wereld nu écht een schot van de lijn hield. Jelle Galema kreeg uit een snelle uitbraak gelijk een enorme kans, maar aanname liet hem in de steek.

Niet veel later kwam Nederland via een rake strafbal van Jip Janssen alsnog op voorsprong, nadat Dennis Warmerdam in de cirkel door Simon Cougnard voor zijn sokken was gelopen. Wat een magisch moment voor debutant Warmerdam, de spits van Pinoké wiens rechterarm ruim drie jaar geleden vanwege een zeldzame vorm van spierkanker geamputeerd dreigde te worden, maar dankzij een medisch mirakel werd behouden.

Hendricks

De ‘assist’ van Warmerdam was echter niet voldoende voor de winst, aangezien Hendrickx niet veel later de vijfde strafcorner hard onder Visser door pushte (2-2). Die treffer zorgde voor een interessante slotfase, waarin de Belgen, onder leiding van de Nederlandse coach Michel van den Heuvel, zich terugtrokken en loerden op een Hollands foutje.

Die kwam er bijna in de voorlaatste minuut, toen Hendrickx opnieuw vanaf de cirkelrand mocht aanleggen, maar Visser weer eens op zijn weg vond. Diezelfde

Visser bewees vervolgens in de shoot-outs zijn specialiteit in het man-tegen-man-gevecht door de eerste drie Belgen, Van Aubel, Arthur De Sloover en Felix Denayer, van scoren te beletten. Aan Nederlandse zijde bleven Thierry Brinkman, Thijs van Dam en Jonas de Geus in het koude Amsterdamse Bos ijzig kalm (3-0).