Joey Kooij mag geen duels Feyenoord fluiten vanwege Calvin Stengs

Stengs en Kooij zijn allebei een schoonzoon van Frank de Boer en dus zwagers. In de tijd dat Stengs nog voor AZ uitkwam, werd zijn fluitende zwager ook niet op duels van de Alkmaarders gezet, maar die leidt hij inmiddels wel weer. De KNVB hanteert voor arbiters bij het fluiten van wedstrijden het criterium dat er geen sprake mag zijn van directe familiebanden. Dat Kooij werkzaam is voor AZ-rugsponsor Elfi is geen probleem.

Het niet fluiten van Feyenoord zal Kooij niet belemmeren. De arbiter staat op de internationale lijst en wordt samen met Sander van der Eijk als talent van het scheidsrechterskorps gezien. Kooij floot inmiddels al 53 duels in de Eredivisie en trok daarin 14 keer rood en 176 maal geel.