Bayern München wint met invaller Blind voor het eerst dit jaar in Bundesliga

Na 19 minuten stond Bayern al met 3-0 voor. De Fransman Kingsley Coman nam de eerste twee doelpunten voor zijn rekening, vervolgens scoorde ook routinier Thomas Müller. Vlak voor rust maakte Jakub Kaminski het leed iets draaglijker voor de thuisclub. De Pool was al na een half uur als invaller ingezet, kennelijk omdat trainer Niko Kovac de verrichtingen van zijn basiselftal niet langer kon aanzien.

Kingsley Coman viert de 2-0. Ⓒ ANP/HH

Prachtige goal Musiala

Na de hervatting werd het nog lastig voor Bayern München. Vooral omdat de kampioen vanaf de 54e minuut ook nog eens met een man minder verder moest, na een rode kaart voor international Joshua Kimmich. Met een man minder liep Bayern dankzij Jamal Musiala vervolgens toch verder uit. Mattias Svanberg scoorde nog voor de thuisclub.

Tekst gaat verder onder de tweet

Matthijs de Ligt stond opnieuw in de beginopstelling van Bayern München, dat Ryan Gravenberch vanwege een blessure miste. Daley Blind viel in de 78e minuut in en debuteerde daarmee in de Bundesliga. Eerder kwam de oud-Ajacied al wel in het bekerduel met Mainz in het veld voor zijn nieuwe club.

Verdediger Micky van de Ven speelde de hele wedstrijd mee bij Wolfsburg.