Jürgen Klopp doet cynisch een ’Beenhakkertje’ na nederlaag: ’Hoelang hebben we?’

„Hoelang hebben we?”, reageerde de Duitser nogal cynisch. Hij had Danny Ings in de 2e minuut de score zien openen en daarna zijn ploeg vooral zien worstelen met zichzelf.

Beenhakker

De reactie van Klopp doet sterk denken aan die van Leo Beenhakker, in de herfst van 1998. Feyenoord had net VFB Stuttgart verslagen in de heenwedstrijd van de UEFA Cup (1-3). Toen hij de vraag kreeg wat er allemaal mis was met het Duitse voetbal, antwoordde hij gevat: ’Haben Sie eine Stunde?’.

Twee weken later ging het overigens nog helemaal mis voor Beenhakker en Feyenoord, toen de Rotterdammers met 0-3 ten onder gingen in de Kuip en uitgeschakeld werden.

Hogere wiskunde

„Onze start was duidelijk teleurstellend”, beaamde Klopp, die met de ’Reds’ in de laatste drie competitieduels niet tot winst kwam. „Niet alleen door het doelpunt, maar over het geheel gezien. We wisten wat we konden verwachten van Southampton, maar toch werden we verrast en dat mag natuurlijk niet. We hebben uitstekende spelers, maar ze leken bij de aftrap niet klaar voor deze wedstrijd.”

Klopp: „Het is het allemaal geen hogere wiskunde. De manier waarop we speelden in de beginfase en hoe we de bal inleverden, zegt genoeg. Wij hebben Southampton in de wedstrijd geholpen. Dat neemt niet weg dat zij de overwinning hebben verdiend. Wij hadden het echt veel beter moeten doen.”

Liverpool heeft nu 33 punten, evenveel als Manchester United dat nog een wedstrijd moet inhalen. Beide titelkandidaten treffen elkaar op Anfield op 17 januari.