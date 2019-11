Nieuwe dreun voor Vitesse

Na afloop maakte Leonis Slutsky bekend dat hij niet langer de trainer is van Vitesse. De Rus is zelf opgestapt na de vijfde zeperd op een rij van zijn elftal.

Het zag er aanvankelijk helemaal niet naar uit dat Vitesse een nieuwe opdoffer te verwerken zou krijgen. Door goals van Tim Matavz en Bryan Linssen stonden de Arnhemmers na 21 minuten namelijk al op een 0-2 voorsprong. Die marge vasthouden bleek te veel gevraagd voor de kwakkelende club uit Gelderland.

Mitchell Van Bergen heeft gelijkgemaakt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Hicham Faik maakte vlak voor rust vanaf de penaltystip de belangrijke aanslutingstreffer voor de thuisploeg. In de 63e minuut maakte Mitchell Van Bergen, vorig seizoen overgekomen van Vitesse, de gelijkmaker. Op aangeven van Anders Dreyer zorgde Jens Odgaard in de 69e minuut op fraaie wijze voor de derde Friese treffer. Van die klap herstelde Vitesse zich niet meer

Heerenveen is door de overwinning Vitesse voorbij en bezet (voorlopig) de vierde plek in de Eredivisie. De Arnhemmers zijn naar de zesde plek gezakt. Vitesse verloor pas één keer eerder vijf keer op een rij in de Eredivisie. Zondag over een week wacht het duel met Feyenoord. De laatste zege van Vitesse dateert van half oktober, toen er met 4-0 werd gewonnen van VVV-Venlo.

