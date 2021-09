Manchester City wint topper van Chelsea, eerste nederlaag Manchester United

City kwam op 13 punten, evenveel als Liverpool, Chelsea en ManUnited. Liverpool komt later op zaterdag nog in actie tegen Brentford. Na de nederlagen van ManUnited en Chelsea zijn de ’Reds’ zijn als enige ploeg in de Premier League dit seizoen nog ongeslagen.

De clash tussen Chelsea en Manchester City was een herhaling van de Champions League-finale van vier maanden geleden. Door een goal van Kai Havertz veroverde de ploeg van Thomas Tuchel toen de prestigieuze prijs.

Eerste nederlaag Manchester United

Manchester United heeft de eerste nederlaag van dit seizoen in de Premier League moeten incasseren. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer ging op het eigen Old Trafford onderuit tegen Aston Villa: 0-1. Kortney Hause kopte vlak voor tijd uit een hoekschop het enige doelpunt binnen.

De 26-jarige verdediger van Aston Villa kreeg daarna een strafschop tegen, nadat de bal uit een kopbal van Edinson Cavani op zijn arm was beland. Bruno Fernandes schoot vanaf 11 meter echter hoog over.

La Liga

Atlético verslikt zich in Alavés en lijdt eerste nederlaag

Atlético Madrid heeft de eerste nederlaag van dit seizoen in de competitie geleden. De regerend kampioen verloor de uitwedstrijd van Deportivo Alavés (1-0), dat de eerste vijf duels van La Liga had verloren.

Víctor Laguardia bezorgde Alavés de eerste punten van het seizoen. Hij scoorde al in de 4e minuut. Atlético Madrid dreigt verder achterop te raken bij koploper Real Madrid. De stadgenoot speelt zaterdagavond tegen Villarreal en kan Atlético op een achterstand van 5 punten zetten.

Serie A

Basisdebutant Maldini (19) helpt AC Milan aan zege

AC Milan heeft zich met een zwaarbevochten zege op Spezia aan kop van de Serie A genesteld. Invaller Brahim Díaz maakte in de 86e minuut het winnende doelpunt: 1-2. Daniel Maldini, de 19-jarige zoon van clubicoon Paolo Maldini, luisterde zijn eerste basisplaats in de Italiaanse competitie op met een doelpunt.

De tiener stond voor het eerst in de basis bij AC Milan. Hij is de derde generatie van de familie Maldini in het rood-zwart. Zijn opa Cesare Maldini speelde 412 wedstrijden voor Milan, vader Paolo kwam tot 902 duels voor de enige club waar hij voor speelde.

Daniel Maldini was al negen keer ingevallen in de Serie A en ook een keer in de Champions League. Tegen het Spezia van keeper Jeroen Zoet stond de Italiaanse middenvelder voor het eerst in de basis. Maldini passeerde de Nederlandse doelman kort na rust met een kopbal, na een voorzet van rechtsback Pierre Kalulu. Zijn vader Paolo juichte op de tribune uitbundig mee. Daniele Verde bracht Spezia in de 80e minuut op de gelijke hoogte, maar dankzij Díaz nam AC Milan toch 3 punten mee. De ploeg van trainer Stefano Pioli heeft nu aan kop van de ranglijst 1 punt meer dan Napoli, dat zondag Cagliari ontvangt.