Manchester City wint van Chelsea, eerste nederlaag United en Liverpool pakt leiding

City kwam op 13 punten, evenveel als Liverpool, Chelsea en ManUnited. Liverpool komt later op zaterdag nog in actie tegen Brentford. Na de nederlagen van ManUnited en Chelsea zijn de ’Reds’ zijn als enige ploeg in de Premier League dit seizoen nog ongeslagen.

De clash tussen Chelsea en Manchester City was een herhaling van de Champions League-finale van vier maanden geleden. Door een goal van Kai Havertz veroverde de ploeg van Thomas Tuchel toen de prestigieuze prijs.

Eerste nederlaag Manchester United

Manchester United heeft de eerste nederlaag van dit seizoen in de Premier League moeten incasseren. De ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer ging op het eigen Old Trafford onderuit tegen Aston Villa: 0-1. Kortney Hause kopte vlak voor tijd uit een hoekschop het enige doelpunt binnen.

De 26-jarige verdediger van Aston Villa kreeg daarna een strafschop tegen, nadat de bal uit een kopbal van Edinson Cavani op zijn arm was beland. Bruno Fernandes schoot vanaf 11 meter echter hoog over.

Virgil van Dijk klom met Liverpool naar de koppositie. Ⓒ HH/ANP

Liverpool

Liverpool is in de Premier League alleen aan kop gekomen, maar dat heuglijke feit kon niet met een overwinning worden gevierd. De ploeg van coach Jürgen Klopp speelde in een doelpuntrijke wedstrijd moeizaam gelijk tegen nieuwkomer Brentford (3-3). Door de nederlagen van concurrenten Chelsea (0-1 tegen Manchester City) en Manchester United (0-1 tegen Aston Villa) staan The Reds niettemin nu 1 punt los van de achtervolgers. Verdediger Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd in Londen.

Brentford kwam in de 27e minuut op voorsprong uit een ingestudeerde vrije trap, die door Ethan Pinnock van dichtbij werd afgerond (1-0). De kopsterke Diogo Jota zorgde na een half uur met het hoofd voor de gelijkmaker (1-1).

Na de rust kwam Liverpool op voorsprong dankzij Mohamed Salah, die van dichtbij scoorde (1-2). Vitaly Janelt herstelde daarna weer het evenwicht (2-2), maar Curtis Jones bracht de bezoekers opnieuw aan de leiding met een van richting veranderd schot (2-3). Yoane Wissa stelde alsnog 1 punt veilig voor de strijdbare thuisclub met een subtiele voetbeweging: 3-3.

Liverpool is als enige club na zes speelronden nog ongeslagen in de Premier League. Brentford verzekerde zich eind vorig seizoen na een absentie van 74 jaar van een terugkeer op het hoogste Engelse voetbalniveau. Met 9 punten uit zes wedstrijden is de ploeg van de Deense coach Thomas Frank goed begonnen aan de Premier League.

Doelman Krul verliest opnieuw met Norwich City in Premier League

Norwich City wacht in de Premier League nog altijd op het eerste punt. Ook de zesde competitiewedstrijd ging verloren. De wedstrijd bij Everton eindigde in 2-0. Namens de thuisclub passeerden Andros Townsend (strafschop) en Abdoulaye Doucouré doelman Tim Krul.

Everton verloor vorig weekeinde ruim bij Aston Villa (3-0) en werd afgelopen dinsdag door Queens Park Rangers uitgeschakeld in de League Cup via strafschoppen. Dankzij de vierde competitiezege kwam de club van technisch directeur Marcel Brands op 13 punten, evenveel als Manchester United, Chelsea, Manchester City en Liverpool. De laatste club begint om 18.30 uur aan de uitwedstrijd tegen Brentford en kan alleen aan kop komen.

Leeds United verloor op eigen veld van West Ham United (1-2). Crysencio Summerville viel in de extra tijd nog bij de thuisploeg in, kort nadat Michail Antonio de bezoekers op 1-2 had gezet. De Rotterdamse spits kon een nederlaag voor Leeds niet voorkomen.

Leicester City speelde op eigen veld gelijk tegen Burnley: 2-2. Jamie Vardy vervulde een opvallende rol bij de thuisclub. Hij kwam eerst tot scoren in eigen doel, maar was daarna twee keer trefzeker aan de andere kant. Bij Burnley bleef Erik Pieters op de bank.

Het duel tussen Watford en Newcastle United leverde evenmin een winnaar op: 1-1.

