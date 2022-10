Italiaanse media: ’Napoli overklast Ajax zelfs als het terugschakelt’

Premium Voetbal

PSV-trainer Van Nistelrooy moet improviseren voor Europa League-duel

In zijn eerste seizoen als PSV’er speelde Ruud van Nistelrooy 46 van de 47 officiële wedstrijden, waarin hij maar liefst 41 doelpunten maakte. Zo’n spits waar hij op kan bouwen, mist de voormalige topspits in zijn eerste seizoen als hoofdtrainer van PSV. Door allerlei tegenslag is het in de punt van...