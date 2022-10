Italiaanse media: ’Schreuder erkent zijn sensationale fouten niet’

Premium Sport

Handballegende Olsson bondscoach Oranje: ’Mijn vrouw is blij dat ik weer een echte job heb’

Het zegt alles over de status van het Nederlandse mannenhandbal dat vandaag bij het EK-kwalificatieduel met België een coach van wereldfaam debuteert. In navolging van de vrouwen, die onder de Franse topcoach Emmanuel Mayonnade wereldkampioen werden en sinds kort de Zweed Per Johansson voor de groep...